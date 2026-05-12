Хирург объяснил, как правильно вытаскивать занозу, чтобы избежать тяжелых последствий

Маленькая заноза, застрявшая под ногтем или в коже, кажется безобидной, но лишь до тех пор, пока палец не начинает пульсировать от боли и распухать. В такой ситуации попытки «быстро вытащить и забыть» чаще всего приводят к непредвиденным осложнениям. О том, как правильно действовать и каких ошибок лучше избегать, «Газете.Ru» рассказал врач-хирург «СМ-Клиника» Дмитрий Блинов.

По словам врача, первое, что нужно сделать, — внимательно осмотреть рану. Если заноза расположена на поверхности и хорошо видна, ее можно аккуратно извлечь самостоятельно. Но здесь важно не торопиться. Любые резкие движения могут привести к тому, что инородное тело сломается или уйдет глубже в ткани.

Совсем другая ситуация, если заноза глубоко под кожей или под ногтем. Именно оставшиеся частицы древесины, металла или стекла становятся причиной нагноения. В тяжелых случаях может сформироваться абсцесс — гнойное воспаление, которое требует уже хирургического вмешательства.

«Часто пациенты приходят уже с осложнениями после неудачных попыток удалить занозу дома. Фрагменты могут остаться внутри, а воспалительный процесс только усилится», — пояснил Блинов.

Речь идет о попытках «выковырять» занозу любыми подручными средствами. Иголки, булавки и пинцеты без обработки только повышают риск инфицирования и травмируют ткани.

В клинической практике нередко встречаются ситуации, когда из-за, казалось бы, мелкой травмы пациенту требуется полноценная обработка раны, назначение антибиотиков и последующее наблюдение у врача.

После удаления занозы специалист обязательно обрабатывает рану антисептиками и оценивает риски инфекционных осложнений. Отдельное внимание уделяется профилактике столбняка, а именно вакцинации.

Главное правило, о котором напоминает хирург: если есть сомнения, лучше не экспериментировать с вариантами самолечения и обратиться сразу к специалистам в клинику. Это поможет избежать куда более серьезных последствий.

