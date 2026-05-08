Хирург объяснил, что делать, если наступил на ржавый гвоздь на даче

С началом дачного сезона резко возрастает число бытовых травм, одна из самых распространенных — прокол стопы ржавым гвоздем. На первый взгляд, травма кажется незначительной, однако последствия могут быть куда серьезнее, чем просто боль и небольшая рана. Врач-хирург, заведующий хирургическим отделением стационара «СМ-Клиника» Сергей Визгалов рассказал «Газете.Ru», как правильно действовать в такой ситуации.

«Прокол гвоздем — это не просто поверхностная царапина, а глубокая рана с высоким риском инфицирования. Особенно если речь идет о ржавом металле. Если гвоздь остался в стопе, извлекать его нужно аккуратно, без резких движений и стараться не расширять повреждение. После этого нужно оценить глубину прокола и состояние раны», — говорит специалист.

Следующий шаг — тщательно вымыть поврежденную ногу с мылом, а затем обработать рану антисептиком (перекись водорода, хлоргексидин и др.), перебинтовать ногу или заклеить раневое место пластырем.

Если прокол от гвоздя оказался глубоким, повреждена не только кожа, но и ткани, то, скорее всего, кровотечение будет довольно обильным. Поэтому, прежде всего, нужно оказать себе или человеку, с которым случилась эта проблема, первую помощь, а именно остановить кровотечение. Для этого подойдет чистая ткань, бинт или ватный тампон, смоченный антисептиком. На этом самостоятельная помощь заканчивается.

«Даже если боль уменьшилась, а рана выглядит незначительной, и нет никакого отека, необходимо обязательно показаться хирургу. Врач проверит, не осталось ли внутри инородных частиц, и оценит риск осложнений», — добавляет Визгалов.

Главная угроза от такого повреждения — это инфекция, которая может развиться спустя несколько часов или дней. По словам хирурга, в лучшем случае последствия ограничиваются незначительным воспалением, в худшем — есть риски заражения столбняком.

Это опасная инфекция, которая развивается при попадании бактерий в глубокую рану. Споры возбудителя столбняка могут находиться в почве и на металлических поверхностях. Колотая рана создает идеальные условия для их активации. При неблагоприятном сценарии возможно развитие тяжелых состояний — от глубоких гнойных процессов до сепсиса.

Визгалов подчеркнул, что в подобных ситуациях необходимо срочно обратиться в клинику к хирургу. Врач оценит степень повреждения, риски инфицирования, необходимость приема антибиотиков и вакцинации. Если со стороны пациента нет информации по поводу прививки, в целях профилактики ему вводят препарат анатоксин, который помогает сформировать иммунитет против столбняка. Вакцинация — единственный надежный способ защиты от заражения.

