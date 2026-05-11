У мэра Уфы Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны

После освобождения из изолятора и перевода мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест сотрудники правоохранительных органов принудительно взяли у него образцы волос и слюны. Об этом адвокат политика Марат Самойлов сообщил РИА Новости.

Защитник пояснил, что ранее Мавлиев направил обращения в СК РФ, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой оценить законность действий регионального следственного управления. В этих материалах также указано, что обвиняемый вину не признаёт.

По словам адвоката, после выхода из СИЗО у градоначальника взяли биоматериалы — волосы и слюну, при этом ему объяснили, что процедура проводится для формирования геномного реестра правоохранителей.

«Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса», — рассказал агентству защитник Мавлиева. Этот эпизод, по его словам, отражен и в жалобе в федеральные органы.

В конце апреля Мавлиева заключили под стражу по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Верховный суд Башкирии затем изменил меру пресечения — отправил его под домашний арест до 28 июня. На время расследования ему запрещено покидать жилище, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями.

Ранее мэр Уфы Мавлиев поблагодарил Путина и жителей города.