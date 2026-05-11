У российских туристов начались судороги после бургеров из модного кафе в Париже

Семеро российских туристов отравились бургерами в популярном парижском кафе Le New York — некоторые настолько сильно, что им понадобилась госпитализация. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на пострадавшую.

Все, кто отравился, ссылаются на нехарактерно горький привкус сыра, который они поначалу приняли за аутентичный, поскольку это был блючиз с голубой плесенью. Блюдо не вызвало подозрений еще и из-за статуса заведения — модного среди туристов ресторана с видом на Эйфелеву башню.

Через некоторое время у туристов появились симптомы острой кишечной инфекции — тошнота, резь в животе, диарея, судороги и помутнение сознания. Скорая доставила их в больницу. После оказания первой медпомощи врачи отправили россиян восстанавливаться в отель.

Одна из отравившихся — девушка по имени Бэлла — рассказала, что когда после этого инцидента решила оставить отзыв на ресторан в интернете, обнаружила жалобы как минимум трех других посетителей на проблемы из-за купленных там бургеров.

Вероятнее всего, причиной отравления туристов стал золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Для него характерно быстрое проявление симптомов — от получаса после еды. Стафилококк размножается в продуктах с высоким содержанием белка, таких как мясо и сыр, со временем меняя их вкус на горький. Основной способ распространения этого токсина в общепите — нарушение правил гигиены персоналом.

