Врачи рассказали о состоянии американца, заразившегося хантавирусом на борту MV Hondius

UNMC: хантавирус у эвакуированного с MV Hondius американца проходит без симптомов

Хантавирус у гражданина США с судна MV Hondius проходит без симптомов. Об этом сообщила пресс-служба Медцентра университета Небраски (UNMC).

Самолет с 17 американцами, эвакуированными с круизного лайнера, прибыл в США. В понедельник в минздраве США рассказали, что легкие симптомы хантавируса наблюдаются у одного из эвакуированных.

«Один пассажир <...> был помещен в Небрасское подразделение биологической изоляции при медицинском центре для последующего тестирования и мониторинга», — говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале прошлой недели, 4 мая, сообщила о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. По последней информации, всего заразились девять человек. Троих заболевших спасти не удалось.

Утром 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где испанские власти проводят международную операцию по высадке пассажиров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.

