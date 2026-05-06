Глава ВОЗ оценил, похожа ли ситуация с хантавирусом на начало пандемии COVID-19

Ситуация со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius не схожа с началом пандемии COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в беседе с Agence France-Presse, передает ТАСС.

По его мнению, риск для остального мира в данный момент низок.

4 мая ВОЗ сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. По состоянию на 6 мая подтверждены восемь случаев заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

