В метро Москвы на рельсы упал человек

В Москве на станции Серпуховско-Тимирязевской линии на пути упал человек

В московском метро наблюдаются проблемы с движением из-за человека на пути. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Инцидент произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Подробности о состоянии человека не уточнили.

Ситуация повлияла на движение. Из-за инцидента интервалы между поездами временно увеличили. Спустя непродолжительное время движение ввели в график.

Подобный инцидент произошел в метро Москвы в конце апреля текущего года, на станции «Красносельская». На кадрах, опубликованных управлением МВД по столице видно, как мужчина двигается по платформе, при этом он что-то смотрит в телефоне. Он выходит за ограничительную линию и в какой-то момент падает в считанных метрах перед поездом.

Машинист остановил поезд, серьезных травм пострадавший не получил. После инцидента в его отношении составили протокол о нарушении требований транспортной безопасности. Ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге на станции метро «Волковская» на рельсы упал человек.