Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В метро Петербурга пассажир рухнул на рельсы перед приездом поезда

В Петербурге пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро
Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге мужчина оказался на рельсах метро. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на станции «Проспект Ветеранов». По данным телеканала, мужчина случайно упал на рельсы.

«В пресс-службе метрополитена подтвердили, что мужчина был пьян», – сообщается в публикации.

Сотрудники заметили его, подняли на платформу до того, как прибыл поезд, и увели. Получил ли он травмы, не сообщается.

Как сообщает «Фонтанка», мужчине 65 лет. От госпитализации пострадавший отказался.

До этого в московском метро сотрудники МВД задержали пассажира, который напал на женщину на станции «Китай-город». Мужчина подошел к ней и потребовал деньги, но пострадавшая отказала.

Недовольный ситуацией дебошир напал на оппонентку и стал ее оскорблять. После этого женщина попыталась снять конфликт на телефон, но мужчина попытался выхватить его и ударил. Пассажирке оказали помощь. В отношении дебошира возбудили дело.

Ранее в московском метро мужчина вытолкнул из поезда девушку, чтобы похитить у нее телефон.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!