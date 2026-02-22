В метро Петербурга пассажир рухнул на рельсы перед приездом поезда

В Петербурге пьяный мужчина упал на рельсы на станции метро

В Петербурге мужчина оказался на рельсах метро. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на станции «Проспект Ветеранов». По данным телеканала, мужчина случайно упал на рельсы.

«В пресс-службе метрополитена подтвердили, что мужчина был пьян», – сообщается в публикации.

Сотрудники заметили его, подняли на платформу до того, как прибыл поезд, и увели. Получил ли он травмы, не сообщается.

Как сообщает «Фонтанка», мужчине 65 лет. От госпитализации пострадавший отказался.

До этого в московском метро сотрудники МВД задержали пассажира, который напал на женщину на станции «Китай-город». Мужчина подошел к ней и потребовал деньги, но пострадавшая отказала.

Недовольный ситуацией дебошир напал на оппонентку и стал ее оскорблять. После этого женщина попыталась снять конфликт на телефон, но мужчина попытался выхватить его и ударил. Пассажирке оказали помощь. В отношении дебошира возбудили дело.

Ранее в московском метро мужчина вытолкнул из поезда девушку, чтобы похитить у нее телефон.