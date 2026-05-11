Лесной пожар на севере Украины за шесть дней охватил почти 6 тысяч гектаров

Площадь лесного пожара в Черниговской области на севере Украины достигла 5,8 тысячи гектаров. Об этом сообщает «Северный лесной офис» государственного предприятия «Леса Украины» на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Огонь распространяется уже шестой день и за это время охватил территории четырех лесничеств.

«Северный лесной офис», в зоне ответственности которого находятся лесные массивы Черниговской и Сумской областей, уточнил, что большинство очагов возгорания расположены на участках, недоступных для полноценного тушения.

Пожар начался 5 мая, и, несмотря на усилия спасателей, его площадь продолжает увеличиваться. Причины возгорания в официальном сообщении не назывались, однако сильная жаркая и ветреная погода, установившаяся в регионе в последнюю неделю, способствует быстрому распространению огня.

В последние дни на Украине произошла целая серия масштабных лесных пожаров: горели леса в Житомирской, Киевской и Закарпатской областях. Кроме того, продолжают тлеть торфяники и лесные массивы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Ситуация осложняется тем, что многие дороги к удаленным лесным массивам оказались перекрыты или разрушены. Также наблюдается нехватка специализированной авиации для сброса воды с воздуха.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в текущем году количество лесных пожаров выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперт раскритиковал Украину за «безалаберное отношение» к пожарам в Чернобыле.