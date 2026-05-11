Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Лесной пожар на севере Украины за шесть дней охватил почти 6 тысяч гектаров

«Леса Украины»: лесной пожар в Черниговской области достиг площади 5,8 тыс. га
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

Площадь лесного пожара в Черниговской области на севере Украины достигла 5,8 тысячи гектаров. Об этом сообщает «Северный лесной офис» государственного предприятия «Леса Украины» на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Огонь распространяется уже шестой день и за это время охватил территории четырех лесничеств.

«Северный лесной офис», в зоне ответственности которого находятся лесные массивы Черниговской и Сумской областей, уточнил, что большинство очагов возгорания расположены на участках, недоступных для полноценного тушения.

Пожар начался 5 мая, и, несмотря на усилия спасателей, его площадь продолжает увеличиваться. Причины возгорания в официальном сообщении не назывались, однако сильная жаркая и ветреная погода, установившаяся в регионе в последнюю неделю, способствует быстрому распространению огня.

В последние дни на Украине произошла целая серия масштабных лесных пожаров: горели леса в Житомирской, Киевской и Закарпатской областях. Кроме того, продолжают тлеть торфяники и лесные массивы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Ситуация осложняется тем, что многие дороги к удаленным лесным массивам оказались перекрыты или разрушены. Также наблюдается нехватка специализированной авиации для сброса воды с воздуха.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в текущем году количество лесных пожаров выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперт раскритиковал Украину за «безалаберное отношение» к пожарам в Чернобыле.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!