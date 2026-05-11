Испания планирует высадить с судна с хантавирусом еще 22 человека

Минздрав Испании: 11 мая с судна с хантавирусом должны сойти еще 22 человека

Еще 22 человека должны сойти с судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия, передает РИА Новости.

«Сейчас на судне находятся 54 человека, из них 22 сойдут, а 32 останутся на судне и отправятся в Нидерланды», — сказала глава ведомства.

Гарсия рассказала, что среди оставшихся пассажиров четыре гражданина Австралии, один гражданин Новой Зеландии и один гражданин Великобритании. Остальные на борту — члены экипажа.

Накануне самолет с 14 гражданами Испании, высаженными с судна MV Hondius после вспышки хантавируса, вылетел с Канарских островов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале недели, 4 мая, сообщила о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. По последней информации, всего заразились девять человек. Троих заболевших спасти не удалось.

Утром 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где испанские власти проводят международную операцию по высадке пассажиров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.

Ранее в ВОЗ оценили, похожа ли ситуация с хантавирусом на начало пандемии коронавируса.