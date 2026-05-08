Хищники вышли на проезжую часть в российском регионе и попали на видео

В Югре на видео сняли медведей, которые вышли на проезжую часть

В Югре хищники вышли на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП ХМАО Югра».

«Бродят все еще там», – говорится в публикации.

По данным канала, инцидент произошел в Сургуте. Водители сняли хищников на камеру. На кадрах заметно, как два медведя стоят на обочине дороги, при этом проезжающий автомобиль не пугает животных: хищники не пытаются скрыться в лесу.

До этого в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Кроме того, в Москве на МКАД щенок Элли бегал по оживленной дороге, пытаясь выбраться за ее пределы. Уличная камера запечатлела животное. На видео заметно, как машины дважды сбивают щенка, но он все равно бежит к обочине. О состоянии пострадавшей собаки неизвестно, ее активно ищут и просят сообщить о местоположении животного тех, кто его видел.

Ранее крупный хищник выбежал на дорогу во время охоты и попал на видео.