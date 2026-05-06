Девушка вышла на прогулку с собакой в российском регионе и встретила медведя

В Мурманской области девушка встретила медведя во время прогулки с собакой

В Мурманской области девушка вышла на прогулку со своей собакой и встретила медведя. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Инцидент произошел на окраине города Кандалакша. Девушка выгуливала питомца, когда из леса внезапно показался медведь.

Девушка не растерялась — она успела достать телефон и заснять молодого хищника на видео, пока тот не скрылся за деревьями.

До этого только что проснувшийся медведь загнал туриста на дерево в Сочинском национальном парке. Зверь постоял под стволом, наблюдая за ним, а затем потерял интерес и ушел в лес. Турист успел снять хищника на видео. После случившегося мужчина благополучно спустился и продолжил путь.

Ранее россиянам рассказали, как выжить при встрече с медведем.