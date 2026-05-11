Еврокомиссия оценила риск распространения хантавируса в Европе

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эва Хрцинова заявила на брифинге в Брюсселе, что степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается как низкая. Об этом сообщает ТАСС.

Хрцинова подчеркнула, что обеспечение здоровья европейцев является главным приоритетом ЕК. По ее словам, Евросоюз активировал механизм гражданской обороны для координации и организации безопасной эвакуации пассажиров прибывшего в испанский порт Тенерифе круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса Андес.

Судно выполняло рейс из Аргентины в Кабо-Верде. На борту заразились несколько человек, троих из них не спасли. 10 мая лайнер прибыл в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров. Известно, что уже в нескольких странах — Швейцарии, Израиле и Франции — были зафиксированы случаи заражения. В Польше одного человека поместили под санитарный контроль в связи с возможным контактом с заболевшими.

11 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким.

Ранее глава ВОЗ сравнил хантавирус и ковид.