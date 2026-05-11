Генсек ООН оценил риск для общественности от вспышки хантавируса

Гутерриш заверил, что риск для людей от вспышки хантавируса остается низким
Риск для общественности от вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низким, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте на платформе X.

«Хотя в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остается низкой, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius», — написал Гутерриш.

Также он выразил поддержку властям всех государств, которые в настоящее время вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) принимают меры по контролю за вспышкой хантавируса.

На прошлой неделе ВОЗ заявила о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, выполнявшем рейс из Аргентины в Кабо-Верде. На борту заразились несколько человек, троих из них не спасли. 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров. Известно, что уже в нескольких странах — Швейцарии, Израиле и Франции — были зафиксированы случаи заражения. В Польше одного человека поместили под санитарный контроль в связи с возможным контактом с заболевшими.

