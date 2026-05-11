Над сыном Валерии повисла угроза банкротства

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В суд обратился кредитор Шульгина Филипп Березовский. По данным MK.ru, до этого он уже выигрывал иск у звездного наследника о договоре займа. Как стало известно, всего Шульгин задолжал Березовскому более 23 млн рублей.

Сын певицы взял кредиты под проекты майнинга криптовалют и поставки китайских автомобилей, но вернуть деньги не смог. Сначала двое инвесторов (второй – бизнесмен Виктор Плясковский) подали иски в гражданские суды, теперь будет решаться вопрос о банкротстве Арсения.

В августе 2020 года Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой. 1 января 2021 года у пары родилась дочь Селин. Спустя четыре года – в апреле 2025-го – в семье появился второй ребенок, сын Мирон. На данный момент Шульгин вместе с женой и детьми проживает в Дубае. Как пояснил его отчим Иосиф Пригожин, Арсению пришлось уехать из России по работе.

Ранее Валерия показала своего внука.

 
