Пригожин назвал чушью слухи о разводе сына Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с aif.ru опроверг, что его пасынок Арсений Шульгин разводится с женой Лианой.

Пригожин подчеркнул, что на днях он вместе с семьей праздновал день рождения внука. Пригожин уверил, что у пасынка прекрасные отношения с супругой.

«У Арсения все хорошо. Это чушь собачья... Он воспитанный мальчик, он даже голос не повышает на жену, он супервоспитанный, выдержанный», — поделился шоумен.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время. В апреле 2025-го Шульгина родила сына Мирона.

На данный момент Шульгин проживает в Дубае. Ему пришлось уехать из России по работе. Пригожин отметил, что он и его жена не мешают Арсению жить.

«Каждый взрослый человек выбирает себе жизнь сам», — заключил продюсер.

