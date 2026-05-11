В России нашли сайт по продаже оружия онлайн и с доставкой

Московский суд признал запрещенными к распространению сведения о продаже боевого и охотничьего оружия онлайн с доставкой. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В открытом доступе был выявлен сайт, предлагавший купить огнестрельное оружие – боевое ручное стрелковое и охотничье. Ресурс не требовал от пользователей предъявления разрешительных документов и предоставлял услугу доставки.

Суд установил, что сайт нарушает законодательство РФ, содержит сведения, способствующие совершению преступлений, и негативно воздействует на граждан, поэтому постановил запретить распространение информации на этом ресурсе.

Действующий в России порядок приобретения охотничьего оружия исключает онлайн-продажу с доставкой. Владелец обязан пройти медосмотр и обучение, а также сдать экзамен по безопасному обращению с оружием. После этого выдается лицензия на приобретение, которую оформляют до двух недель. Купить оружие можно в специализированном магазине. Затем его надо зарегистрировать в Росгвардии. Разрешение на хранение и ношение действует пять лет.

Ранее участников СВО предложили снабдить охотничьими ружьями.

 
