Участников СВО предложили снабдить охотничьими ружьями

Министру обороны России Андрею Белоусову предложили снабдить участников спецоперации на Украине охотничьими ружьями для борьбы с беспилотниками. Соответствующее письмо на имя министра направил руководитель фракции »Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Депутат заявил, что по опыту военнослужащих, охотничье ружье является одним из самых эффективных средств поражения беспилотников противника, в том числе и FPV дронов. При этом использование такого вида оружия на линии фронта сегодня затруднено, ведь по закону у бойцов должна быть лицензия на охотничье оружие и охотничий билет.

По словам Миронова, во многих подразделениях приходится искать охотников с действующими лицензиями на оружие и отправлять их в командировки, чтобы они могли привезти охотничьи ружья.

6 апреля снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив из винтовки украинский беспилотный летательный аппарат прототипа «Баба-яга».

В марте боец добровольной народной дружины в Курской области сбил дрон Вооруженных сил Украины при помощи охотничьего ружья.

Ранее российские военные применили уникальный способ борьбы с украинскими БПЛА.