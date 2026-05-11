Начальница почты придумала хитроумный план по выплате микрозаймов и попалась

В Псковской области начальница почтового отделения украла из кассы более миллиона рублей и попыталась отбить недостачу ворованными лотерейными билетами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, 44-летняя женщина руководила отделением почты в Усвятах и несколько месяцев забирала наличку из кассы. Украденные деньги она использовала для выплаты микрозаймов. Чтобы остаться незамеченной, россиянка придумала схему: украла из отделения 1566 лотерейных билетов почти на 300 тысяч рублей и стерла защитный слой в надежде выиграть миллион и закрыть дыру в кассе. Однако женщине не повезло, пишет Mash.

В издании отметили, что помимо денег начальница отделения почты воровала продукты и сигареты. Преступная схема раскрылась во время внутренней проверки. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей: около 938 тысяч рублей наличными и еще 362 тысячи рублей товаром.

На суде женщина признала вину, заявив, что влезла в кредиты и микрозаймы. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

