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Россиянка украла из кассы магазина более 18,5 млн рублей

В Липецке наказали бывшего кассира, похитившего из кассы более 18,5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Россиянка присвоила более 18,5 млн рублей, работая кассиром. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

33-летняя уроженка Тамбова устроилась на работу в один из магазинов города Липецка и стала красть наличные денежные средства, оказавшиеся в свободном доступе. Она вносила в отрывные листы кассовых книг недостоверные сведения и таким образом долгое время скрывала недостачу. С января 2021-го по апрель 2022 года кассирша похитила свыше 18,5 млн рублей и распорядилась этой суммой по своему усмотрению.

Затем женщина оформила явку с повинной, и в ее отношении возбудили уголовное дело о растрате. Она признала вину и раскаялась в содеянном, а также частично возместила нанесенный ущерб. Суд не нашел отягчающих обстоятельств и назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на два года условно с трехлетним испытательным сроком.

Ранее мошенник продавал туристам поддельные антиковидные сертификаты и лишился свободы.

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