Начальница украла в отделении почты 1,6 млн рублей, чтобы отдать их экстрасенсу

В Оренбурге сотрудница похитила у почты 1,6 млн рублей и отдала их экстрасенсу

Начальница почтового отделения в Оренбурге попала под суд из-за присвоения денег. Об этом сообщает Ленинский районный суд города.

По версии следствия, деньги женщина похитила в период с июля по август прошлого года. Она вносила в учетные программы недостоверные данные об остатке денег в кассе отделения, таким образом она присвоила 1,6 миллиона рублей.

Как рассказала сама начальница, до этого она познакомилась в интернете с мужчиной, который занимался магическими услугами по улучшению жизни. Они общались более полугода, в какой-то момент собеседник стал просить денежные суммы в долг, якобы поэтому она взяла деньги из кассы отделения.

«В настоящее время поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась с заявлением в полицию», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигурантку к двум годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Однако отбывание наказания отсрочено, так как ее ребенку еще не исполнилось 14 лет.

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