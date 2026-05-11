Кипр выдаст США россиянина Актулаева

Кипрский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина Серажудина Актулаева, задержанного на Кипре. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США», — следует из постановления суда.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что Актулаев содержится в Никосии и считает себя невиновным по всем предъявленным ему обвинениям.

Актулаев прибыл на Кипр 22 мая 2025 года на свадьбу члена семьи, однако его задержали в международном аэропорту Ларнаки. Согласно заявлениям кипрской полиции, арест был осуществлен по запросу США.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд государств «развернули настоящую охоту» за россиянами «по всему миру».

МИД РФ также опубликовал предупреждение для россиян, намеревающихся выезжать за границу, «о возросшей угрозе задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США».

Ранее полиция безопасности Швеции задержала гражданина России по запросу США.