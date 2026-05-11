В Латвии полицейские остановили прохожую из-за сумки в цветах флага РФ

В Латвия полицейские остановили женщину для проверки документов из-за сумки, расцветка которой напомнила очевидцам российский флаг. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Инцидент произошел 9 мая. Внимание полицейских привлек аксессуар местной жительницы бренда Tommy Hilfiger с полосами белого, синего и красного цветов. При этом порядок цветов отличается от официального расположения полос на флаге Россия.

Несмотря на различие в расположении цветов, визуального сходства с российским триколором оказалось достаточно, чтобы сотрудники полиции остановили женщину и проверили ее документы.

Позже на видео видно, как один из полицейских возвращает документы, после чего женщина уходит. За кадром слышны комментарии очевидцев, которые с иронией обсуждают произошедшее и удивляются действиям правоохранителей.

