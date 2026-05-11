Стало известно, мигранты из какой страны чаще всего едут зарабатывать в Россию

Россия остается самым привлекательным направлением для мигрантов из Таджикистана, которые выезжают за рубеж в поисках работы. Об этом сообщил посол РФ в республике Семен Григорьев в беседе с ТАСС.

«Миграционный вопрос остается приоритетом в российско-таджикистанском взаимодействии», — сказал собеседник агентства.

Григорьев уточнил, что сейчас в России трудится более 1 млн граждан Таджикистана. По словам посла, таджики выбирают Россию благодаря налаженным многолетним связям между странами, действующему безвизовому режиму, огромному рынку труда и общей культурно-языковой среде.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал решать проблему нехватки рабочей силы в России не за счет мигрантов. По его словам, рабочую силу, которая привлекается из-за рубежа, нельзя назвать дешевой. В связи с этим он предложил привлекать новые кадры путем повышения производительности труда и престижа рабочих профессий, а не через привлечение большого числа мигрантов.

Володин добавил, что привлечение мигрантов к работе — «более легкий путь». Однако если все время идти по легкому пути, «через какое-то время это приводит к большим сложностям». Председатель ГД отметил, что это можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.

