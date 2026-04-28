Решетников объяснил, почему Россия не может отказаться от мигрантов

Решетников: без миграции будет сложно обеспечить рост российской экономики
Алексей Никольский/РИА Новости

Рост экономики России будет сложно обеспечить без миграции. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет РИА Новости.

«Как бы то ни было, без миграции нам экономический рост тоже обеспечить, наверное, будет сложно», — сказал он на «Альфа-Саммите».

При этом Решетников добавил, что России нужна «разумная» миграция в ограниченных объемах. Он отметил, что выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в РФ необходимых специалистов — большой вызов в условиях борьбы за кадры в мире.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал решать проблему нехватки рабочей силы в России не за счет мигрантов. По его словам, рабочую силу, которая привлекается из-за рубежа, нельзя назвать дешевой. В связи с этим он предложил привлекать новые кадры путем повышения производительности труда и престижа рабочих профессий, а не через привлечение большого числа мигрантов.

Володин добавил, что привлечение мигрантов к работе — «более легкий путь». Однако если все время идти по легкому пути, «через какое-то время это приводит к большим сложностям». Председатель ГД отметил, что это можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.

Ранее в Госдуме предложили новую миграционную политику: «приехал, отработал, уехал».

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

