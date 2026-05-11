Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Мавритании вырос спрос на нелегальные путешествия на «Поезде пустыни»

Baza: в Мавритании туристы готовы платить пиратам по €100 за кадры «как из «Дюны»
Telegram-канал «Baza»

В Мавритании вырос спрос на поездки на «Поезде пустыни», за нелегальное путешествие по пустыне и возможность сделать фото «как из «Дюны» туристам приходится платить «пиратам» по несколько сотен евро. Об этом Telegram-каналу Baza рассказал основатель проекта «Ну и Сиди Дома» Арсений Кудряшов.

По его информации, чтобы прокатиться на знаменитом грузовом поезде Train du Desert и снять фото и видео эпических «инопланетных» пейзажей, как из фильма Дени Вильнева, туристам приходится платить. Путешественники тайком запрыгивают в поезд, прячась от полиции, однако в поезде их подстерегают «пираты», которые заставляют платить по €100 за человека.

В последние полгода наплыв туристов с целью прокатиться на «Поезде пустыни» так вырос, что поезда стали проверять жестче. При этом на границе туристов даже опрашивают, были ли они на поезде, и проверяют телефоны.

Мавританский Train du Desert входит в число самых длинных поездов в мире, он перевозит руду по единственной железной дороге страны.

До этого туриста задержали на Бали во время прогулки в День тишины.

Ранее стало известно, что в России становится популярным «сонный туризм».

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!