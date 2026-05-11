В Мавритании вырос спрос на нелегальные путешествия на «Поезде пустыни»

Baza: в Мавритании туристы готовы платить пиратам по €100 за кадры «как из «Дюны»

В Мавритании вырос спрос на поездки на «Поезде пустыни», за нелегальное путешествие по пустыне и возможность сделать фото «как из «Дюны» туристам приходится платить «пиратам» по несколько сотен евро. Об этом Telegram-каналу Baza рассказал основатель проекта «Ну и Сиди Дома» Арсений Кудряшов.

По его информации, чтобы прокатиться на знаменитом грузовом поезде Train du Desert и снять фото и видео эпических «инопланетных» пейзажей, как из фильма Дени Вильнева, туристам приходится платить. Путешественники тайком запрыгивают в поезд, прячась от полиции, однако в поезде их подстерегают «пираты», которые заставляют платить по €100 за человека.

В последние полгода наплыв туристов с целью прокатиться на «Поезде пустыни» так вырос, что поезда стали проверять жестче. При этом на границе туристов даже опрашивают, были ли они на поезде, и проверяют телефоны.

Мавританский Train du Desert входит в число самых длинных поездов в мире, он перевозит руду по единственной железной дороге страны.

