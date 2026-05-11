В Польше у одного человека заподозрили хантавирус

RMF FM: в Польше человека с подозрением на хантавирус поместили под санконтроль

В Польше одного человека поместили под санитарный контроль в связи с подозрением на заражение хантавирусом. Об этом сообщило радио RMF FM, сославшись на главного санитарного инспектора республики.

«Причина — возможный контакт с пассажиром круизного лайнера, на котором был обнаружен хантавирус», — говорится в материале.

Из него следует, что у наблюдаемого человека не выявили никаких симптомов заболевания. Несмотря на это, специалисты ввели семидневный карантин.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. На судне зафиксировали несколько случаев заражения, троих заболевших спасти не удалось.

10 мая лайнер прибыл в порт испанского острова Тенерифе, после чего началась операция по эвакуации пассажиров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей планируют эвакуировать за 10 вылетов. Первая группа пассажиров состояла из 14 граждан Испании, их доставили в одну из столичных больниц.

