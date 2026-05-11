В США расследуют ЧП с шестью телами в грузовом вагоне

NYT: шесть тел нашли в вагоне грузового поезда на границе США и Мексики

Тела шестерых человек нашли в вагоне грузового поезда на железнодорожной станции в Ларедо в Техасе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Тела обнаружил сотрудник компании Union Pacific, ответственный за погрузку и разгрузку вагонов перед отправкой составов на север. Он же сообщил о находке в полицию. По факту случившегося началось расследование. Личности умерших и точные причины их смерти пока не установлены.

В издании уточнили, что Ларедо находится на границе США и Мексики. Накануне температура воздуха в городе превышала 32 градуса. Внутри закрытых контейнеров она обычно выше. Официальные лица пока не подтвердили информацию, были ли умершие мигрантами.

До этого Апелляционный суд округа Колумбия признал незаконным ключевой пункт миграционной политики нынешнего президента США. По данным Associated Press, речь идет об исполнительном указе, который приостанавливал доступ к процедуре предоставления убежища на южной границе США. Суд постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, поскольку иммиграционные законы страны гарантируют право подавать заявление на убежище.

Ранее сообщалось, что США могут начать депортировать нелегалов через Аргентину.