В России начнут действовать ГОСТы на туалетную бумагу и пивные напитки

В России этим летом вступят в силу ГОСТы на туалетную бумагу и пивные напитки

Летом 2026 года в России начнут действовать ГОСТы на туалетную бумагу, пивные напитки и медовуху. Росстандарт ранее утвердил соответствующие стандарты, сообщает ТАСС.

С 1 июня вступит в силу ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Национальный стандарт устанавливает требования к качеству и техническому исполнению этих изделий. Так, минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 мм, площадь листа — 11 000 мм кв., площадь салфетки должна составлять 17 000 кв. мм, носового платка — 40 000 кв. мм.

С 1 июля в РФ вступит в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. В нем уточняются требования в отношении высоты пены и пеностойкости — они установлены на уровне 15 мм и 1 мин соответственно. В действующем стандарте эти показатели выше — 30 мм и 3 мин.

Также с июля начнет действовать новый межгосударственный ГОСТ на медовуху. Он устанавливает термины к медовухам, физико-химические и органолептические показатели этого напитка, требования к основному сырью, в том числе к меду, технологическим вспомогательным средствам, к упаковке и маркировке, а также показатели безопасности. Так, у медовухи должен быть кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками, обусловленными используемым сырьем.

1 мая стало известно, что Росстандарт ввел новый ГОСТ на «начинку», используемую в сигаретах.

1 апреля директор по маркетингу компании «Мастерфуд» Тимофей Садырин заявил, что массовая актуализация ГОСТов для отдельных категорий продукции связана с курсом правительства РФ на стандартизацию рынка в соответствии с межгосударственными нормами, а также с декларацией заботы о здоровье населения.

Ранее в России появился новый ГОСТ на спирт.