В России ввели новый ГОСТ на сигаретный табак

Росстандарт принял новый ГОСТ на табак для сигарет
Om_Joshi/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на «начинку», используемую в сигаретах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

ГОСТ вводит требования к ширине волокна резаного табака в табачных изделиях. Они начнут действовать в июле 2026 года.

«От ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет, масса табака в сигарете и в конечном итоге содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме», — заявили в Росстандарте.

Отмечается, что для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 мм, а уже для курительного — меньше этого значения.

Накануне сообщалось, что в России приняли обновленный ГОСТ для вейпов, который ограничивает объем жидкости и запрещает изображение вымышленных персонажей на упаковке.

1 апреля директор по маркетингу компании «Мастерфуд» Тимофей Садырин выразил мнение, что массовая актуализация ГОСТов для отдельных категорий продукции связана с курсом правительства РФ на стандартизацию рынка в соответствии с межгосударственными нормами, а также с декларацией заботы о здоровье населения.

Ранее в России появился новый ГОСТ на спирт.

 
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
