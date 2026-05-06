Мошенники перед праздниками атакуют россиян схемой с арендой жилья

Во время майских праздников мошенники активно атакуют россиян схемой с арендой жилья, пользуясь повышенным спросом и расслабленностью жителей, которые входят в режим выходных. Размещая объявления на популярных сервисах о сдаче жилья по низким ценам, аферисты вынуждают пользователей переводить им предоплату или присылают фишинговую ссылку якобы для подтверждения брони, объяснил в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

Обычно ссылки визуально копируют известные сервисы бронирования, что усыпляет бдительность людей. Также часто мошенники просят перевести часть суммы для снятия объявления с площадки, а сразу после этого исчезают. Такие фейковые объявления зачастую публикуются в специальных чатах или в комментариях к популярным туристическим каналам, где аферисты выдают себя за опытных путешественников или гидов, пояснил эксперт.

«Главное правило — никаких предоплат без личной встречи. Настоящий арендодатель никогда не потребует перевести деньги до того, как вы увидите квартиру или дом своими глазами и подпишете договор, — подчеркнул Двилянский. — Если объявление слишком привлекательное — идеальное жильё по подозрительно низкой цене, — это почти всегда ловушка».

Именно такими «выгодными» объявлениями преступники заманивают жертв. Если арендодатель просит связаться с ним в Telegram для выяснения всех деталей – это также признак обмана, предупредил специалист. Он призвал россиян искать жилье только на официальных сервисах, используя обратный поиск фотографий – если один и тот же снимок висит на объявлениях разных городов, то это мошенничество. Также нельзя доверять слишком выгодным предложениям, а если продавец выглядит навязчивым, то от сделки лучше сразу отказаться, заключил эксперт.

