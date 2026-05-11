Россиянам рассказали о прибавке к пенсии в июне

Финогенова: прибавку к пенсии в июне получат те, кому в мае исполнилось 80 лет

В июне в России повысят пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет. Об этом в беседе с РИА Новости заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«В июне возможность получить повышенную пенсию будет у ряда категорий граждан. Во-первых, до 19 169,38 рубля будет увеличена фиксированная выплата в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым была присвоена инвалидность I группы», — сказала эксперт.

По ее словам, для инвалидов первой группы также предусмотрена надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля.

Как уточнила Финогенова, повышение фиксированной выплаты осуществляется только один раз и по одному основанию. Если ранее гражданину уже назначили пенсию по инвалидности первой группы, после достижения 80 лет дополнительного увеличения не будет.

Эксперт рассказала, что работающие пенсионеры, которые уволились в мае, тоже могут рассчитывать на повышение выплат. Так, если Социальный фонд России (СФР) примет положительное решение, увеличенную пенсию с учетом всех индексаций обычно выплачивают в начале месяца, следующего за увольнением.

Финогенова отметила, что с июня дополнительные выплаты могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы и которые подали соответствующее заявление в СФР. Речь идет, в частности, о детях до 18 лет, детях-инвалидах от 18 до 23 лет, а также братьях, сестрах и внуках до 18 лет. Размер этих выплат устанавливается как надбавка к фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. Оба родителя-пенсионера могут получать такие выплаты независимо от того, работают они или нет, добавила эксперт.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с 1 августа работающим российским пенсионерам будут повышены выплаты.

Ранее россиянам назвали законные способы увеличения пенсии.