Врач назвала заболевания, указывающие на старение организма 

Ткачева: диабет и заболевания сердца могут сигнализировать о старении организма

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала ТАСС, какие заболевания могут свидетельствовать о клинических проявлениях старения организма.

По ее словам, к таким болезням относятся сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического происхождения, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, патологии костно-мышечной системы, а также сахарный диабет второго типа.

«Мы начинаем это видеть где-то в среднем в возрасте 60 лет», — сказала Ткачева.

При этом о старении организма могут говорить не только заболевания, но и постепенное снижение функций организма — например, ослабление мышечной силы, ухудшение памяти и снижение концентрации внимания, отметила эксперт.

Ткачева добавила, что максимального уровня развития организм достигает примерно к 25-30 годам, после чего начинается естественный процесс старения.

До этого научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центр Пироговского университета Михаил Болков рассказал, что умеренные тренировки в среднем возрасте — такие, как быстрая ходьба, пеший туризм или езда на велосипеде — оказывают наибольшее влияние на мозг, предотвращая развитие деменции в старости. Физическая активность действительно меняет мозг, активирует в клетках каскад сигналов, вызывающий их деление и обновление, а также обеспечивает пластичность нейронов, отметил эксперт.

