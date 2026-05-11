Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Врач назвала заболевания, указывающие на старение организма 

Ткачева: диабет и заболевания сердца могут сигнализировать о старении организма
Shutterstock/FOTODOM

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала ТАСС, какие заболевания могут свидетельствовать о клинических проявлениях старения организма.

По ее словам, к таким болезням относятся сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического происхождения, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, патологии костно-мышечной системы, а также сахарный диабет второго типа.

«Мы начинаем это видеть где-то в среднем в возрасте 60 лет», — сказала Ткачева.

При этом о старении организма могут говорить не только заболевания, но и постепенное снижение функций организма — например, ослабление мышечной силы, ухудшение памяти и снижение концентрации внимания, отметила эксперт.

Ткачева добавила, что максимального уровня развития организм достигает примерно к 25-30 годам, после чего начинается естественный процесс старения.

До этого научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центр Пироговского университета Михаил Болков рассказал, что умеренные тренировки в среднем возрасте — такие, как быстрая ходьба, пеший туризм или езда на велосипеде — оказывают наибольшее влияние на мозг, предотвращая развитие деменции в старости. Физическая активность действительно меняет мозг, активирует в клетках каскад сигналов, вызывающий их деление и обновление, а также обеспечивает пластичность нейронов, отметил эксперт.

Ранее в Госдуме оценили идею создания в России препарата от старения.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!