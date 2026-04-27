Россиянам раскрыли самый важный элемент для предотвращения деменции в старости

Исследователи выяснили, что умеренные тренировки в среднем возрасте – такие, как быстрая ходьба, пеший туризм или езда на велосипеде – оказывают наибольшее влияние на мозг, предотвращая развитие деменции в старости. Физическая активность действительно меняет мозг, активирует в клетках каскад сигналов, вызывающий их деление и обновление, а также обеспечивает пластичность нейронов. Об этом в беседе с kp.ru рассказал к.м.н., научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центр Пироговского университета Михаил Болков.

Он пояснил, что мышцы выделяют множество гормонов (миокинов), включая иризин и BDNF, которые, в числе прочего, защищают нейроны в мозге и оказывают влияние на нейропластичность, то есть образование связей в мозге и память.

«В том же аспекте работает молочная кислота. Выяснилось, что она, проникая в мозг, активирует гены, ответственные за пластичность нейронов, –– добавил Болков. –– А инсулиноподобный фактор роста 1, выработка которого растет с физической активностью и тоже попадает в мозг из кровотока при физической нагрузке, –– способствует очищению тканей мозга от амилоидных бляшек (маркеры болезни Альцгеймера)».

Таким образом, физическая активность точно помогает сохранить когнитивное здоровье, причем к ней относится далеко не только спорт – это может быть бытовая работа, прогулки, уход за огородом, перечислил эксперт. Это также способствует выработке эндорфинов, повышая настроение, обеспечивает общение с людьми, что также важно для когнитивного здоровья, отметил врач. Он подчеркнул, что физическая активность влияет на мозг в любом возрасте, начинать заниматься тренировками никогда не поздно.

При этом геронтолог призвал учитывать, что любые подобные немедикаментозные способы продления молодости мозга требуют тренировок, изменения происходят постепенно. Кроме того, тренировки не исключают адекватную возрасту терапию при наличии ассоциированных заболеваний – все важно делать по рекомендациям врача, отметил специалист.

До этого ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана выяснили, что чем более оптимистично человек смотрит на жизнь, тем ниже у него риск развития деменции. Каждое увеличение показателя оптимизма на одну стандартную единицу снижало вероятность развития заболевания примерно на 15%.

Отмечается, что оптимистичные люди чаще занимаются спортом, лучше справляются со стрессом, сохраняют активную социальную жизнь и поддерживают умственную активность –– все это считается факторами защиты мозга.

