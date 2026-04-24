Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Депутат Останина оценила идею создания в России препарата от старения

Нина Зотина/РИА Новости

Пока российские специалисты разрабатывают подходы к замедлению старения и говорят о создании возможной «таблетки от старости», значительная часть пожилых людей сегодня сталкивается с обстоятельствами, которые не помогают жить долго и полноценно. Об этом RTVI сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя новость о разработке генотерапевтического препарата против возрастных изменений.

Останина подчеркнула, что вопрос поиска лекарств, способных остановить «ген старости», нельзя рассматривать отдельно от реальных условий жизни людей старшего возраста. По ее словам, на сегодняшний день важнее обеспечить пожилым возможность сохранять активность, поддерживать контакт с близкими и чувствовать качество повседневности.

«Думаю, прямо сейчас можно и нужно сделать так, чтобы наши старики действительно хотели жить, могли жить достойно, общаться с детьми и внуками», — отметила депутат.

Она также добавила, что само по себе увеличение продолжительности жизни без улучшения качества теряет смысл.

«В районах у нас нет общественных автобусов, когда живущие в селе дедушка и бабушка не могут увидеть своего внука, живущего в райцентре или в городе», — подчеркнула Останина.

По словам Останиной, даже в 95 лет человек способен чувствовать себя бодро и оставаться интеллектуально активным, однако если речь идет лишь о «доживании» в ухудшенных обстоятельствах, то дополнительные годы могут не приносить радости. В качестве примера она рассказала, что однажды навещала столетнюю родственницу: у женщины была хорошая память, но из-за болезней она фактически была прикована к постели. На вопрос о желании та ответила: «умереть бы скорее, дочка».

Ранее в крови долгожителей обнаружили 37 «белков долголетия».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
