В России ввели «день тишины» при зачислении в высшие учебные заведения

В России при приеме в высшие учебные заведения будет введен «день тишины», во время которого абитуриенты не смогут вносить изменения в свое заявление и согласие на зачисление, заявил заместитель главы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель министра объяснил установление такой меры тем, что она позволяет сделать процесс поступления в вузы более предсказуемым и справедливым для абитуриентов. В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, абитуриенты получают четкое понимание своего статуса, а дальнейшие изменения в согласии на зачисление и в заявлении временно приостанавливаются. Поступающие смогут спокойно спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме.

Омельчук подчеркнул, что нововведение позволит вузам более корректно подойти к приказам.

6 мая член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов сообщил, что абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате в вузы как через портал «Госуслуги», так и традиционными способами.

Ранее Рособрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026.

 
