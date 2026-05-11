В Москве водитель каршеринга попал в ДТП, уходя от преследования полиции

МВД: в Москве водитель каршеринга попал в ДТП при попытке скрыться от полиции

Водитель каршеринга попал в ДТП в Москве, пытаясь скрыться от сотрудников полиции после требования остановиться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в районе 1-го Митинского переулка. По данным полиции, сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль для проверки, однако водитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться.

Правоохранители организовали преследование. В ходе погони нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан и доставлен в отделение МВД для разбирательства. В результате аварии никто не пострадал.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по статьям о невыполнении требований представителей власти и нарушении правил дорожного движения.

23 апреля водитель каршеринга сбил двух женщин, уходя от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в Москве. Сотрудники ГИБДД попытались остановить нарушителя, но тот не подчинился требованиям. В результате началась погоня. Водитель автомобиля Haval не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Мужчину задержали. По данным журналистов, он взял авто в аренду по «левому» аккаунту. Пострадавшие женщины были госпитализированы.

