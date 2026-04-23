В Москве водитель каршеринга сбил двух женщин, уходя от полицейской погони

Водитель каршеринга сбил двух женщин, уходя от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом пишет Mash.

Как уточняет Telegram-канал, сотрудники ГИБДД попытались остановить нарушителя, но тот не подчинился требованиям. В результате началась погоня.

«В какой-то момент каршеринговый автомобиль Haval перевернулся. Водителя задержали», — говорится в публикации.

При этом, по данным Mash, он взял авто в аренду по «левому» аккаунту.

Двух пострадавших отправили в больницу.

