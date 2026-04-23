Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Москве водитель каршеринга сбил двух женщин, уходя от полицейской погони

Telegram-канал Mash

Водитель каршеринга сбил двух женщин, уходя от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом пишет Mash.

Как уточняет Telegram-канал, сотрудники ГИБДД попытались остановить нарушителя, но тот не подчинился требованиям. В результате началась погоня.

«В какой-то момент каршеринговый автомобиль Haval перевернулся. Водителя задержали», — говорится в публикации.

При этом, по данным Mash, он взял авто в аренду по «левому» аккаунту.

Двух пострадавших отправили в больницу.

23 апреля на МКАД в Москве произошло серьезное ДТП с участием иномарок. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в автомобиль, который двигается по соседней полосе, после чего обе иномарки выезжают на обочину. На записи также заметно, что в результате ДТП машины получили серьезные повреждения, при этом автомобильные детали разлетелись по дороге.

Ранее под Красноярском автобус с людьми влетел в дерево, есть пострадавшие.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!