Раскрыты новые детали ДТП, в котором не выжила актриса из клипа «Девочка-война»

Мотоциклист, который сбил актрису и блогера Ксению Добромилову во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве, был трезв. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Предварительно, 34-летний байкер передвигался по улице без нарушений ПДД, но не справился с управлением», – говорится в публикации.

Момент аварии опубликовал Telegram-канал Baza. На размещенных в сети кадрах видно, как мотоцикл сбивает девушку, стояющую на проезжей части, после чего байкер начинает вращаться на дороге. После произошедшего очевидцы подбегают в актрисе, которая лежит без движений.

На место вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали множественные переломы, пытались реанимировать ее, но спасти не смогли. Водителя мотоцикла задержали, сообщает Telegram-канал SHOT. Он отказался от госпитализации.

Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский». Ранее она также снялась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». Ей было 34 года.

