Эксперт объяснил, почему россияне работают не по профессии за невысокую зарплату

«Известия»: кризис высшего образования в первую очередь ударит по гуманитариям
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России, как и в других развитых и развивающихся странах, есть кризис высшего образования, пишут «Известия».

Газета отмечает, что доля молодежи, получающей «вышку», в РФ по-прежнему остается одной из самых значительных в мире. Каждый год из менее чем 700 тыс. выпускников 11-х классов на бюджетные места в бакалавриат университетов попадают порядка 400 тыс. чел. Еще около полумиллиона зачисляются на платной основе.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин отметил, что массовый характер высшего образования приводит к снижению качества обучения по некоторым специальностям, что влияет на шансы получить работу по специальности. По словам эксперта, избыточный кадровый резерв в ряде отраслей экономики приводит к тому, что люди трудятся не по своей профессии за не самую высокую зарплату.

«Первыми под ударом оказываются гуманитарные специальности. Например, в секторе туризма мы наблюдаем явное «перепроизводство» менеджеров, <…> тогда как в самой отрасли наблюдается острый кадровый дефицит... людей, работающих руками», — описала ситуацию на рынке научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольга Магомедова.

До этого выяснилось, что у городских жителей с высшим образованием и активной онлайн-жизнью были зафиксированы более высокие уровни стресса.

Ранее в Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру.

 
