В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру

В Государственной думе России предложили изменить правила поступления в магистратуру, установив в федеральных образовательных стандартах требования к соответствию профиля программы. Текст законопроекта опубликован в парламентской базе.

В пояснительной записке отмечается, что также предлагается установить требования к ранее полученному высшему образованию, а также к опыту работы лица, поступающего на обучение по программам магистратуры.

По мнению парламентариев, существующие нормы не создают условий для учета имеющейся квалификации при поступлении в магистратуру. Это приводит к тому, что студенты не получают фундаментальных знаний, а их профессиональные компетенции не формируются.

В сентябре 2025 года сообщалось, что правительство России подготовило правила определения предельного количества платных мест в высших учебных заведениях на 2026-2027 учебный год. Ограничение платного приема будут проводить поэтапно и только по направлениям подготовки из перечня, который сформируют позднее.

Ранее в Госдуме поддержали идею ввести нулевую ставку на образовательные кредиты.

 
