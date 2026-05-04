Названо поколение россиян, которое больше всего страдает от стресса

За несколько последних лет жизнь для многих россиян превратилась в марафон на фоне постоянного напряжения: примерно 40% взрослых говорят, что стресс сопровождает их регулярно. Согласно опросу ВЦИОМ, этот показатель увеличился почти в полтора раза с 2022 года. Причем больше всего страдают россияне среднего возраста, — рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Больше всего «штормит» людей среднего возраста — миллениалов: их стресс- показатели выходят на уровень 60–66 пунктов, а среди младшей части этого поколения более половины фактически живут в режиме постоянной перегрузки. Это возраст, когда на одном человеке одновременно держатся работа, карьера, ипотека, дети и забота о пожилых родителях, а телу все реже удается выйти в фазу восстановления. Старшие поколения демонстрируют более низкий индекс — 20–40 пунктов, что можно трактовать как сочетание жизненного опыта, иной скорости жизни и частичной адаптации к хронической неопределенности», — рассказала врач.

Более высокие уровни стресса фиксируются у городских жителей с высшим образованием и активной онлайн-жизнью.

«Постоянный поток информации, многозадачность, сравнение себя с другими и нестабильность доходов формируют непрерывный режим «внутренней тревоги». При этом чем хуже материальная ситуация, тем тяжелее субъективное напряжение: на уровне тела это чаще проявляется головными болями, мышечными зажимами, нарушениями пищеварения и сбоем сна — типичными психосоматическими последствиями хронического стресса», — заметила Крашкина.

Для организма постоянный стресс означает не просто «плохое настроение», а длительную перегрузку сердечно сосудистой, нервной и гормональной систем: учащенный пульс, скачки давления, нарушение сна, устойчиво высокий уровень стресс гормонов повышают риски гипертонии, аритмий, инфаркта, тревожных расстройств и метаболических нарушений.

«Большинство россиян пытаются разрядить напряжение за счет привычных, «бытовых» стратегий: чтения, музыки, сериалов, кино, хобби, тихого времени дома. Это помогает снизить эмоциональный накал, но редко меняет сам источник стресса, поэтому симптомы часто возвращаются. Распространены и способы саморегуляции — дыхательные практики, молитва, попытка «переключить голову», концентрация на хорошем, – ими чаще пользуются старшие поколения. Однако не стоит забывать и о психотерапии: только комплексный подход поможет реально побороть проблему», — заключила доктор.

Ранее психологи отмечали, что в богатых странах уровень депрессии и тревожности выше из-за социальной изоляции и высокого стресса.