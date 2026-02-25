В Госдуме назвали последствия отмены виз между Россией и Саудовской Аравией

Взаимный турпоток между Россией и Саудовской Аравией может вырасти в два-три раза после отмены виз, спрогнозировал для «Газеты.Ru» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Россия и Саудовская Аравия запустят безвизовый режим в ближайшие месяцы, заявил 19 февраля посол в королевстве Сергей Козлов. Государства подписали межправительственное соглашение об отмене виз в декабре прошлого года.

«Ожидается, что взаимный турпоток существенно увеличится после вступления безвизового режима. Турпоток между странами может увеличиться в два-три раза по сравнению с текущими показателями благодаря устранению визового барьера и упрощению путешествий. До отмены виз Саудовская Аравия уже входила в топ-5 стран по показателям въездного туризма в Россию, и гости из королевства все активнее выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие направления. По данным официальных прогнозов, турпоток из Саудовской Аравии в Россию может превысить 200 тыс. человек в 2026 году при благоприятном развитии событий», — отметил Кривоносов.

По его словам, турпоток россиян в Саудовскую Аравию более чем удвоился: например, в 2023 году российские туристы совершили порядка 106 тыс. поездок — это в два раза больше, чем годом ранее.

Кривоносов отметил, что средняя цена путевки в Саудовскую Аравию сейчас варьируется в зависимости от формата отдыха и сезона. Программа «все включено» с проживанием и экскурсиями может стоить от 150 тыс. до 200 тыс. рублей и выше на человека за 7–10 дней, подчеркнул депутат. После введения безвизового режима россияне смогут экономить на визовых сборах, что снизит общую стоимость путешествия, уверен Кривоносов.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали реже посещать Россию.