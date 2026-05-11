Десятки человек эвакуировали с лайнера, где произошла вспышка хантавируса

Минздрав Испании: в первый день с судна с хантавирусом эвакуировали 94 человека

В первый день эвакуации людей с судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, борт покинули 94 человека, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Ее цитирует газета El Correo.

Глава ведомства отметила, что день был «довольно интенсивным». По ее словам, среди 94 человек представители 19 национальностей.

Что такое хантавирус Хантавирус чаще всего проявляется весной и в начале лета и может напоминать грипп. У заболевших резко повышается температура, появляется сильная головная боль, слабость, озноб и боли в мышцах и краснеют белки глаз. Когда симптомы усиливаются, отмечается покраснение верхней части тела, головы и шеи, на коже могут появляться кровоизлияния. Главный признак, который развивается в первые несколько суток, — это резкое уменьшение количества мочи. Возможна сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек. Один из наиболее распространенных способов заражения связан с весенней уборкой на дачах.

Гарсия заявила, что операция по эвакуации прошла «совершенно нормально». Пассажиров лайнера отправили на родину несколькими рейсами. В понедельник, 11 мая, власти Испании намерены доставить в Австралию еще шестерых человек на двух самолетах, а в Нидерланды полетят 18 пассажиров.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Тогда было известно о восьми случаях заражения, трое человек не выжили. Позже число заразившихся увеличилось до девяти, а положительный результат теста выявили у бывшего пассажира судна.

10 мая власти Испании начали эвакуацию пассажиров круизного лайнера: первый самолет с 14 испанцами направили в мадридский госпиталь. По данным минздрава, среди них нет людей с симптомами инфекции, но до этого на судне выявили заболевших.

Ранее россиянин из экипажа лайнера MV Hondius остался на борту.