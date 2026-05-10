В Молдавии подросток умер от шока во время посещения воинской части

Ducu Rodionoff/Shutterstock/FOTODOM

В городе Кагул на юге Молдавии подросток скончался после того, как стал свидетелем ранения, нанесенного солдатом-контрактником сослуживцу. Об этом пишет в Telegram-канале полиция республики.

В посте говорится, что инцидент произошел около 13:30 на территории местной воинской части. 16-летний подросток навещал там своего родственника-призывника. В это время находящийся рядом с несовершеннолетним другой контрактник «ненадлежащим образом» обращался с пистолетом Glock. По предварительной информации, этот военный случайно выстрелил в сослуживца.

«Шестнадцатилетний подросток, находившийся на месте происшествия, впал в шок и сразу после инцидента потерял сознание, несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался», — заявили в полиции, указав остановку сердца в качестве причины смерти.

В публикации говорится, что раненый солдат попал в больницу, но его жизни ничего не угрожает. Оружие выстрелившего в него контрактника изъято.

В начале месяца в Карелии у женщины остановилось сердце после телефонного звонка. 48-летняя женщина открыла глаза, услышав телефон, испугалась, и у нее остановилось сердце. В этот момент рядом был ее супруг, который оказал помощь и вызвал медиков.

Ранее чиновник-ветеринар Новосибирской области не пережил историю с забоем скота.

 
