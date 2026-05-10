Появились кадры из центра Ташкента, где после ливня подтопило улицы

В Ташкенте подтопило некоторые улицы после ливня. Кадры из города публикует в Telegram-канале МЧС Узбекистана.

На видео сотрудники экстренных служб ликвидируют скопления воды на улицах столицы. Работы шли в том числе под мостом на улице Мустакиллик и были быстро завершены.

По прогнозам синоптиков, обильные дожди будут продолжаться в Ташкенте в течение нескольких часов. Власти обещали оперативно отправлять на места скопления воды коммунальщиков и спецтехнику МЧС.

До этого Югру застала врасплох февральская погода. Власти предупредили жителей о временном ограничении движения всего транспорта из-за осадков и ухудшения видимости. На Ханты-Мансийск обрушилась аномальная метель и штормовой ветер со скоростью до 25 м/с. Нулевая видимость привела к транспортному коллапсу.

Ранее на видео попал смерч на Кубани.