На видео попал смерч на Кубани

SHOT: в Краснодарском крае прошел смерч

В Краснодарском крае прошел смерч, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Очевидцы рассказали, что заметили атмосферный вихрь на трассе между городом Армавир и станицей Отрадной. Смерч срывал крыши со строений, расположенных у дороги.

В посте добавляется, что на Кубани также местами были грозы и выпал град.

Жители станицы поделились кадрами вихря. Их публикует Telegram-канал «Отрадная NEWS». На видео четко виден смерч над лесом.

На этой неделе серия торнадо обрушилась на американский штат Миссисипи, ранения получили не менее 17 человек. 12 из них госпитализировали из трейлерного парка в городе Боуг-Читто. С вечера среды, 6 мая, в штате зарегистрировали по меньшей мере 14 торнадо. Из-за непогоды были повреждены более 1 тыс. строений, а упавшие обломки оборвали линии электропередачи. В итоге без электричества остались около 19 тыс. чел.

Ранее мэр Краснослободска объяснил «огромный водоворот» на Волге.

 
