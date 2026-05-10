Югру застала врасплох февральская погода

На Югру обрушились аномальная метель и штормовой ветер

В Ханты-Мансийск пришла февральская погода с аномальной метелью и штормовым ветром до 25 м/с, пишут в Telegram-каналах местные паблики.

По их информации, нулевая видимость привела к транспортному коллапсу в регионе.

Утром губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук в Telegram-канале предупредил жителей о временном ограничении движения всего транспорта из-за непогоды и ухудшения видимости.

«Поступают сообщения об отдельных отключениях электроэнергии в ряде населенных пунктов», — заявил глава ХМАО и добавил, что аварийные бригады уже устраняют неполадки.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в мае и начале лета в некоторых регионах России выпадет снег. По его словам, этого однозначно не избежать побережью Северного Ледовитого океана (арктической зоне от Мурманской области до Чукотки).

