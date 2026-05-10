Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Югру застала врасплох февральская погода

На Югру обрушились аномальная метель и штормовой ветер

В Ханты-Мансийск пришла февральская погода с аномальной метелью и штормовым ветром до 25 м/с, пишут в Telegram-каналах местные паблики.

По их информации, нулевая видимость привела к транспортному коллапсу в регионе.

Утром губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук в Telegram-канале предупредил жителей о временном ограничении движения всего транспорта из-за непогоды и ухудшения видимости.

«Поступают сообщения об отдельных отключениях электроэнергии в ряде населенных пунктов», — заявил глава ХМАО и добавил, что аварийные бригады уже устраняют неполадки.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в мае и начале лета в некоторых регионах России выпадет снег. По его словам, этого однозначно не избежать побережью Северного Ледовитого океана (арктической зоне от Мурманской области до Чукотки).

Ранее на видео попал смерч на Кубани.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!