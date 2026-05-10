Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Полиция Украины рассказала, кто подорвал гранату у кафе в Сумской области

В украинской Ахтырке при подрыве гранаты у кафе пострадали пять человек

При взрыве гранаты в украинском городе Ахтырке госпитализированы владелец боеприпаса, трое полицейских и один местный житель. Об этом пишет в Telegram-канале полиция Сумской области.

Там рассказали, что около 18:30 в отделение сообщили о мужчине с гранатой, угрожавшем посетителям одного из заведений питания (не фото видно, что детонация произошла у кафе Doppio. — «Газета.Ru»). Полицейские обнаружили около места происшествия и начали переговоры. В ходе них мужчина бросил гранату на землю, из-за чего она взорвалась.

Национальная полиция Украины

В пресс-релизе уточняется, что владельцем боеприпаса оказался 41-летний житель Ахтырки, бывший военнослужащий.

Осенью 2024 года в Киеве неизвестные заманили в ловушку полицейских. Утром в Печерское управление полиции поступил звонок от девушки, которая утверждала, что стала жертвой домашнего насилия.

Патрульные приехали на место и связались по мобильному телефону с заявительницей, которая сказала, что находится дома, а дверь открыта. При входе в квартиру один из полицейских задел растяжку с гранатой Ф-1. Сотрудники правоохранительных органов успели выбежать на лестничную площадку до детонации. В квартире никого не было, она сдавалась в аренду.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!