Во Франции решили изолировать тех, кто контактировал с зараженными хантавирусом

Власти Франции примут меры для защиты населения от хантавируса, написал в соцсети X премьер-министр страны Себастьен Лекорню.

Глава кабмина пообещал, что вечером подпишет указ, который позволит изолировать тех, кто контактировал с зараженными. В документе также будут предусмотрены меры, защищающие население Франции в целом. По словам премьера, минздрав разъяснит шаги властей.

Что такое хантавирус Хантавирус чаще всего проявляется весной и в начале лета и может напоминать грипп. У заболевших резко повышается температура, появляется сильная головная боль, слабость, озноб и боли в мышцах и краснеют белки глаз. Когда симптомы усиливаются, отмечается покраснение верхней части тела, головы и шеи, на коже могут появляться кровоизлияния. Главный признак, который развивается в первые несколько суток, — это резкое уменьшение количества мочи. Возможна сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек. Один из наиболее распространенных способов заражения связан с весенней уборкой на дачах.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Тогда было известно о восьми случаях заражения, трое человек не выжили. Позже число заразившихся увеличилось до девяти, а положительный результат теста выявили у бывшего пассажира судна.

10 мая власти Испании начали эвакуацию пассажиров круизного лайнера: первый самолет с 14 испанцами направили в мадридский госпиталь. По данным минздрава, среди них нет людей с симптомами инфекции, но до этого на судне выявили заболевших.

Ранее россиянин из экипажа лайнера MV Hondius остался на борту.